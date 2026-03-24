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Sintomas "surgem durante a entrada para a escola" e têm um "grande impacto nas famílias": este problema já afeta 6% dos jovens

Pessoas com hiperatividade e dificuldades em manter a atenção estão no centro do livro "Compreender a PHDA - Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção". A obra resulta do trabalho de investigação de uma equipa de médicos de Coimbra, que há vários anos estuda e acompanha estes comportamentos, explicados no Diário da Manhã pelo pediatra José Boavida.

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