SIRESP pagou 75 euros por hora a consultor que foi colega do presidente da instituição durante cinco anos

O relatório da Inspeção-Geral de Finanças sobre a empresa pública, a que a TVI teve acesso, presta especial atenção a um contrato. O contrato envolveu o pagamento de 75 euros por hora de trabalho a um consultor alvo de duas polémicas nos últimos meses. O consultor em causa foi colega durante cinco anos do presidente da SIRESP na Academia Militar. A inspeção confirma que o contrato, no valor total de 94 mil euros, violou a lei.