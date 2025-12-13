VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Sismo de 4,1 com epicentro perto de Celorico da Beira sentido em vários distritos

IPMA indica que o sismo foi sentido esta madrugada. Ainda que, com menor intensidade, também foi sentido em Espanha. Mais tarde foi registada uma réplica de 2,2 em Melgaço. Os relatos multiplicam-se nas redes sociais.

 
 
Há 35 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Sismo de 4,1 na escala de Richter sentido em vários concelhos do Norte e Centro

Há 51 min
1

IUC vai passar a ser pago sempre em abril

Ontem às 08:45
2
06:18

"Recente, dissimulada e muito difícil de lidar": esta bactéria está presente em vários alimentos do nosso dia a dia e "já provocou várias mortes"

10 dez, 10:09
3

Mecânico morto à porta de centro de saúde após confrontar suspeito de furar pneus de carro de médica

10 dez, 23:14
4
01:52

Depressão Emília coloca Madeira sob aviso vermelho

Ontem às 22:28
5
02:33

Miguel Sousa Tavares mora na província e ficou "devastado" com esta notícia

11 dez, 21:47
6
06:54

"Hoje deverão morrer 92 pessoas com a doença": há uma "verdadeira praga no nosso país" que tem formas simples de se prevenir

10 dez, 09:07
7
01:40

Há um alerta para o Governo sobre uma doença que está a matar 92 pessoas por dia em Portugal

10 dez, 13:41
8
00:38

Sismo de 4,1 com epicentro perto de Celorico da Beira sentido em vários distritos

Há 35 min
9
02:13

"Casa tinha condições, tinha tudo para a bebé. E os pais tratam-se bem". Avó de bebé levada do hospital de Gaia fala pela primeira vez

9 dez, 23:43
10
01:42

Caldeira na origem de incêndio de moradia em Castro Daire. Casal ficou gravemente ferido

10 dez, 22:29
11
02:00

Rede de mineração de criptomoedas na Região do Oeste desviou 300 mil euros de energia com puxadas elétricas

Ontem às 22:25
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Sismo de 4,1 na escala de Richter sentido em vários concelhos do Norte e Centro

Há 51 min
05:31

EXCLUSIVO Não foi a pobreza que levou à retirada de bebé de Gaia

Ontem às 21:32
01:30

Afinal, o IUC vai ficar igual. Mudanças adiadas

Ontem às 22:28
01:02

Assalto a loja de informática em Lisboa acaba com lojista esfaqueado

Ontem às 22:27
03:02

Infeções respiratórias graves aumentam em dezembro. Hospitais já ativaram planos de contingência

Ontem às 21:31
01:57

Jovem de 17 anos condenado a 14 anos de prisão por homicídio

Ontem às 22:26

Condutor abordado por falsos agentes da PSP fica sem milhares de euros

Ontem às 17:37
04:10

EXCLUSIVO FPF não sabe onde estão os documentos relativos à venda da antiga sede

Ontem às 22:13
01:27

Mau comportamento no Parlamento. Desta vez, foi Mariana Mortágua

Ontem às 22:23
02:00

Rede de mineração de criptomoedas na Região do Oeste desviou 300 mil euros de energia com puxadas elétricas

Ontem às 22:25
04:03

Está a pensar em viajar durante a passagem de ano? Tenha atenção a estas dicas para não ser enganado

Ontem às 13:45