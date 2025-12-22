VÍDEO SEGUINTE
SNS no Natal: ministra diz que "estão a ser adotadas medidas" para mitigar problemas

A ministra da Saúde reforça que o pico da gripe ainda não foi atingido e admite que a altura do Natal, este ano, seja ainda mais complicada por essa mesma razão. Uma das medidas de Ana Paula Martins para mitigar os possíveis constrangimentos passa por assinar um despacho que faz com que a maior parte dos profissionais de Saúde não possa usufruir da tolerância de ponto esta sexta, dia 26

Há 1h e 43min
Morreu o ator James Ransone

Hoje às 08:35
Candidato autárquico do Chega detido por suspeita de abuso de menores

Hoje às 10:31
"Apesar de manter disposições avulsas", o OE 2026 reduz o "casuísmo" e por isso Marcelo promulga-o

Hoje às 10:04
Comer a casca dos kiwis ajuda a resolver um problema de saúde - mas não aqueça os kiwis

20 out, 20:50
Ventura condenado a retirar em 24 horas cartazes que visam a comunidade cigana

Há 3h e 38min
Homem de 92 anos mata colega de lar de 96 anos agredindo-o com um ferro na cabeça. Incidente provocou ainda três feridos

Ontem às 21:09
Taxas Euribor sobem a três, a seis e a 12 meses

Hoje às 11:44
Sondagem TVI/CNN Portugal: Marques Mendes apresenta melhores resultados entre as mulheres, Ventura entre os homens, Seguro entre os eleitores com mais de 44 anos

Há 2h e 27min
PJ detém suspeito do homicídio de adolescente de 16 anos no Barreiro

Hoje às 11:33
Bombeiro que agrediu a mulher na Madeira e que saiu em liberdade vai trabalhar como motorista na Câmara de Machico

Ontem às 21:03
Biden "o sonolento", Obama "um dos mais fraturantes": Trump assina biografias (polémicas) de antigos presidentes na Casa Branca

Ontem às 21:23
Detido suspeito de esfaquear lojista durante roubo em Campolide

Hoje às 10:56
Frio, chuva e possível neve: o que se sabe sobre o tempo no Natal

Há 1h e 42min

Joaquim Monchique "está bem e encontra-se estável"

Há 1h e 43min
"Reforço de 80 polícias pode não ser suficiente" para evitar filas de espera no aeroporto de Lisboa

Há 1h e 2min
Portugueses recorrem aos mercados com produtos frescos para o Natal

Há 1h e 5min

"Apesar de manter disposições avulsas", o OE 2026 reduz o "casuísmo" e por isso Marcelo promulga-o

Hoje às 10:04
Choque em Garvão: homem de 92 anos mata colega de 96 em lar ilegal

Há 55 min
Aqui há presentes para surpreender os irmãos que já têm (quase) tudo

Ontem às 21:18