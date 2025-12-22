SNS no Natal: ministra diz que "estão a ser adotadas medidas" para mitigar problemas

A ministra da Saúde reforça que o pico da gripe ainda não foi atingido e admite que a altura do Natal, este ano, seja ainda mais complicada por essa mesma razão. Uma das medidas de Ana Paula Martins para mitigar os possíveis constrangimentos passa por assinar um despacho que faz com que a maior parte dos profissionais de Saúde não possa usufruir da tolerância de ponto esta sexta, dia 26