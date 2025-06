Mora chegou aos 46,6 º, o que faz deste mês de junho o mais quente desde 2017. Sete distritos estiveram, este domingo, sob aviso vermelho do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, e no dia seguinte a situação vai manter-se. Com os cuidados necessários, os portugueses aproveitaram um domingo de praia, antes do início da semana.