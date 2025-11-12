O turismo continua a ser um dos pilares da economia portuguesa, mas cresce o descontentamento entre quem vive nas zonas mais procuradas. Cada vez mais pessoas apontam o sobreturismo como responsável pela descaracterização das cidades, pela crise na habitação e pelo aumento do custo de vida. Um fenómeno global que, em Portugal, começa a gerar um sentimento antiturismo
Sobreturismo em Portugal: entre o motor económico e o cansaço dos residentes
- Carolina Ribeiro
Há 43 min