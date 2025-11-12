VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Sobreturismo em Portugal: entre o motor económico e o cansaço dos residentes

O turismo continua a ser um dos pilares da economia portuguesa, mas cresce o descontentamento entre quem vive nas zonas mais procuradas. Cada vez mais pessoas apontam o sobreturismo como responsável pela descaracterização das cidades, pela crise na habitação e pelo aumento do custo de vida. Um fenómeno global que, em Portugal, começa a gerar um sentimento antiturismo

  • Carolina Ribeiro
Há 43 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

"Embrulharam o menino numa manta e a mãe foi a reboque ainda com a placenta agarrada": grávida dá à luz dentro de TVDE uma hora após ter alta do hospital

Hoje às 16:06
1

Acedeu aos dados clínicos da mulher do amante: enfermeira arrisca 12 anos de prisão

Hoje às 13:47
2
00:32

Carro atropela mota em pleno trânsito da Ponte 25 de Abril

Ontem às 13:36
3
03:13

Antigo secretário-geral da UGT sofre violento acidente de viação: “Fiquei logo tetraplégico, perdi tudo”

Ontem às 22:35
4
02:50

"Ela disse: vai nascer! E parei o carro": bebé nasce em TVDE a caminho do hospital. Grávida já lá tinha estado e foi mandada para casa

Hoje às 15:04
5

Perseguição policial, manobras perigosas e disparos de arma nas ruas de Coimbra

Hoje às 12:32
6
02:34

Operação Lex: Jorge Albergaria foi ouvido em tribunal

Hoje às 14:08
7
04:35

"Eight", a aplicação de encontros portuguesa que "só está aberta das 20:00 às 21:00" e promete encontrar o par ideal em apenas oito minutos

Ontem às 09:03
8

Falhou o exame teórico de condução 128 vezes - gastou mais de 3.000 euros

Hoje às 14:56
9

Acidente entre camião e três carros corta Eixo Norte-Sul em Lisboa

Hoje às 17:10
10

Andar depressa pode vir a sair caro: Eslováquia quer multar quem ultrapasse os 6 km/h nos passeios

Hoje às 14:16
11
01:35

Tempestade faz voar parte do telhado da estação de Santa Apolónia

Há 2h e 9min
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

01:21

Detidos dois homens em Lisboa por tráfico de droga e agressão brutal nos Santos Populares

Há 48 min
07:07

OnlyFans está a crescer em Portugal: há cada vez mais criadores e fãs pagantes

Há 41 min
01:33

Cristina Ferreira destaca o papel das emoções numa era de inteligência artificial

Há 41 min

Conflito de interesses suspende mudanças "urgentes" nas comunicações de emergência em Portugal

Há 2h e 20min
01:05

Perseguição policial em Coimbra termina em acidente com três viaturas

Há 49 min
03:31

Vento arranca telhado de armazém de Santa Apolónia: pelo menos sete viaturas ficaram danificadas

Hoje às 14:08

"Embrulharam o menino numa manta e a mãe foi a reboque ainda com a placenta agarrada": grávida dá à luz dentro de TVDE uma hora após ter alta do hospital

Hoje às 16:06

Acedeu aos dados clínicos da mulher do amante: enfermeira arrisca 12 anos de prisão

Hoje às 13:47

Falhou o exame teórico de condução 128 vezes - gastou mais de 3.000 euros

Hoje às 14:56

Andar depressa pode vir a sair caro: Eslováquia quer multar quem ultrapasse os 6 km/h nos passeios

Hoje às 14:16

Prepare-se para chuva, trovoada, granizo e ventos até 110 km/h

Hoje às 08:43
04:27

Tosse persistente, fadiga extrema, febre: atenção aos sinais de recaída de uma pneumonia

Hoje às 09:38