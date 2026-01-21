VÍDEO SEGUINTE
Sócrates critica tribunal por falta de "consideração pessoal" pelo antigo advogado e promete avançar com novos recursos

José Sócrates queixa-se do tribunal, recusa a legitimidade da defensora oficiosa e promete avançar com mais recursos. Num requerimento enviado esta quarta-feira à presidente do coletivo de juízes, o arguido no processo Marquês e ex-primeiro-ministro rejeita quaisquer manobras dilatórias e defende que o advogado José Preto poderia ter continuado no julgamento da Operação Marquês.

  • "Quando falamos de felicidade, as emoções falam por elas"
    Ana Valente
Há 56 min
