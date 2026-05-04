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Sócrates em guerra com a Ordem dos Advogados. Há uma ata que não aparece

O antigo primeiro-ministro não aceita a nomeação de um advogado oficioso permanente para o representar no processo Marquês e exige ver a ata da reunião do conselho geral da ordem, onde a decisão foi tomada. Além de José Sócrates, também a TVI e a defesa de outro arguido pediram o acesso à ata, mas a ordem recusa divulgar o documento. Perante a situação, o antigo governante recorreu ao Tribunal Administrativo e interpôs uma providência cautelar para travar a nomeação

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