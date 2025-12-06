"Somos feitos de histórias": Teresa Lampreia exalta o impacto social das histórias filmadas

Parece aborrecido falar de impacto social da arte, mas se envolver novelas ou séries, o assunto ganha cores mais animadas. Teresa Lampreia é uma realizadora brasileira que acaba de lançar "Somos Feitos de Histórias", um relato na primeira pessoa das andanças televisivas. “O Clone”, “Casa das Sete Mulheres”, “América”, “Páginas da Vida” ou “Tempo de Amar” entraram pela casa de milhões de espectadores em mais de cem países. Tudo ficção audiovisual que ela dirigiu, e que agora serve de mote para defender em livro o entretenimento de impacto social. Herdeira de uma longa tradição diplomática luso-brasileira, Teresa Lampreia prefere o “soft power” dos chamados Conteúdos com Consciência. Enquanto se aventura pelo novo horizonte do “streaming”, a realizadora acredita que, da toxicodependência ao papel das mulheres ou à ecologia, as histórias filmadas podem ainda ter um imenso impacto na sociedade.