VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

"Somos feitos de histórias": Teresa Lampreia exalta o impacto social das histórias filmadas

Parece aborrecido falar de impacto social da arte, mas se envolver novelas ou séries, o assunto ganha cores mais animadas. Teresa Lampreia é uma realizadora brasileira que acaba de lançar "Somos Feitos de Histórias", um relato na primeira pessoa das andanças televisivas. “O Clone”, “Casa das Sete Mulheres”, “América”, “Páginas da Vida” ou “Tempo de Amar” entraram pela casa de milhões de espectadores em mais de cem países. Tudo ficção audiovisual que ela dirigiu, e que agora serve de mote para defender em livro o entretenimento de impacto social. Herdeira de uma longa tradição diplomática luso-brasileira, Teresa Lampreia prefere o “soft power” dos chamados Conteúdos com Consciência. Enquanto se aventura pelo novo horizonte do “streaming”, a realizadora acredita que, da toxicodependência ao papel das mulheres ou à ecologia, as histórias filmadas podem ainda ter um imenso impacto na sociedade.

  • Victor Moura-Pinto
    Victor Moura-Pinto
Há 1h e 21min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

01:25

A aldeia medieval à venda por dois milhões de euros já foi comprada em leilão por um português

Hoje às 14:17
1

Quatro jovens portugueses morrem em acidente de carro em França

Há 1h e 33min
2

Rixa entre familiares faz um morto e um ferido em Cascais

Há 1h e 11min
3

Greve geral: Comboios, Carris e barcos com serviços mínimos, Metro de Lisboa de fora

Hoje às 14:48
4

Greve geral: serviços mínimos assegurados nas urgências, cuidados paliativos e tratamentos oncológicos

Hoje às 16:58
5

Mundial 2026: confira os locais e horas dos jogos de Portugal

Hoje às 17:42
6

Gasóleo ⬇️⬇️; gasolina ⬇️: preço dos combustíveis, o que muda na próxima semana

Ontem às 10:24
7
02:08

Já como político assumido, Gouveia e Melo promete menos conversa e mais ação

Hoje às 14:31
8

Confrontos com armas e paus fazem vários feridos em Loures

4 dez, 22:24
9

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:28
10
01:55

Um dos mais famosos restaurantes da Lousã continua sem conseguir renascer das cinzas

Hoje às 14:23
11

Promessa de entrega dos filhos termina em sequestro e agressões graves em Leiria

Hoje às 13:51
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Há 1h e 8min

Rixa entre familiares faz um morto e um ferido em Cascais

Há 1h e 11min

Gasóleo ⬇️⬇️; gasolina ⬇️: preço dos combustíveis, o que muda na próxima semana

Ontem às 10:24
01:54

Combustíveis: fim do desconto do ISP já está em marcha

Ontem às 16:26

Esclarecido o mistério: caso dos menores encontrados sozinhos em alojamento local envolve um adulto que "bebeu demasiado" e ficou a dormir no carro

Ontem às 12:21

IGAS investiga como foi possível Hospital de Gaia não ter detetado fuga de mãe com bebé internado

Ontem às 13:28

Portugal entra na "fase epidémica" da gripe. Casos confirmados estão a aumentar

Ontem às 15:09

Farmácias com falta de vacinas da gripe para pessoas fora dos grupos elegíveis

Ontem às 12:31
02:06

Aumento de listas de espera e recusa de pacientes "não rentáveis": jornal espanhol denuncia grupo que gere Hospital de Cascais

Ontem às 15:32

Depressão Davide traz agitação marítima a Portugal continental

Ontem às 09:50
04:50

"Há um verdadeiro perigo que ninguém percebe": nutricionista faz aviso aos jovens sobre as bebidas energéticas

Ontem às 12:03