Sondagem TVI/CNN Portugal: portugueses dão melhor nota a Montenegro do que a Pedro Nuno e Ventura

Mais de um mês depois de o Governo ter entrado em gestão, depois de ver chumbada uma moção de confiança, os portugueses dão nota mais positiva a Luís Montenegro do que às duas principais figuras da oposição. É o que revela uma sondagem da Pitagórica, realizada para a TVI e CNN Portugal, antes da crise do apagão. Dos portugueses inquiridos, 51% considera a atuação de Luís Montenegro como boa ou muito boa. Por outro lado, 44% qualifica-a como má ou muito má. Em relação a Pedro Nuno Santos, apenas 32% avalia como boa ou muito boa a atuação do secretário-geral do PS. Já o líder do Chega conta com 80% de opiniões negativas.