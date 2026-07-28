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Talco milionário: farmacêutica faz acordo para fechar caso com uma década

A Johnson & Johnson chegou a acordo para pagar perto de cinco mil milhões de euros, pondo fim a dezenas de milhares de processos judiciais contra a farmacêutica. Em causa estão vítimas de cancro nos ovários, que alegam que foi causado pelo pó de talco da marca. A empresa garante que as alegações não têm fundamento, mas aceitou o acordo para pôr fim a uma batalha legal que dura há uma década.

  • Carolina Ribeiro
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