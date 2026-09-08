Também aqui o preço dos combustíveis é um problema

Por pequenas que sejam as mexidas no preço dos combustíveis os impactos podem ser brutais para os agricultores em tempo de colheita. A TVI visitou esta terça-feira a lezíria de Vila Franca de Xira onde um agricultor garante que, este ano, só à custa do aumento do gasóleo, a campanha do tomate já está trezentos mil euros mais cara, um custo que, em tempo de colheitas, já não se consegue refletir no preço do tomate.