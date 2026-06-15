Teatro, artes e pensamento crítico. Professores deixam marcas que vão muito além da sala de aula

Os professores são, muitas vezes, figuras determinantes na vida de crianças e jovens.

As lições que transmitem nem sempre se limitam às matérias curriculares. Pelo contrário, ajudam a moldar o caráter, influenciam escolhas importantes e podem deixar marcas que perduram por toda a vida.

Na reportagem que se segue, mostramos dois exemplos distintos de como algumas das aprendizagens mais significativas acontecem fora dos manuais e das disciplinas, através de experiências e relações que marcam o percurso pessoal dos alunos.