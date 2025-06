Hoje foi dia de funerais de estado na capital iraniana, Teerão, que serviram para homenagear 60 oficiais de alta patente e vários cientistas, mortos no conflito de 12 dias com Israel.

A cerimónia começou às 8:00 locais e contou com a presença do presidente da república islâmica, mas não com o líder supremo, o aiatolá Khamenei, por questões de segurança.