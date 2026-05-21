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Tem 41 anos, é sexóloga e abandonou um terceiro filho em França: quem é Marine Rousseau?

A ministra da Justiça revelou entretanto que já há um pedido de retorno das crianças por parte de França, mas essa decisão compete agora aos tribunais. Sabe-se que as autoridades francesas abriram um inquérito judicial a esta mulher por abandono de menores. Nos dois países, autoridades e jornalistas tentam juntar as peças do puzzle para perceber quem é Marine Rousseau, que abandonou em casa, na cidade de Colmar, um outro filho adolescente.

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