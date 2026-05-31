"Tem de deixar de ser diabolizado": Ministro garante que o sistema SIRESP vai funcionar sem falhas no verão

No Dia Nacional do Bombeiro, dois ministros estiveram no centro das atenções. O ministro da Administração Interna garante que o sistema SIRESP vai funcionar sem falhas, mas admite que o verão poderá ser particularmente difícil. Já a ministra da Saúde lamenta a morte registada por alegados atrasos no socorro do INEM, assegurando que os meios foram acionados.