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"Tem de deixar de ser diabolizado": Ministro garante que o sistema SIRESP vai funcionar sem falhas no verão

No Dia Nacional do Bombeiro, dois ministros estiveram no centro das atenções. O ministro da Administração Interna garante que o sistema SIRESP vai funcionar sem falhas, mas admite que o verão poderá ser particularmente difícil. Já a ministra da Saúde lamenta a morte registada por alegados atrasos no socorro do INEM, assegurando que os meios foram acionados.

  • João Morais do Carmo
    João Morais do Carmo
Há 1h e 40min
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