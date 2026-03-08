No Irão, muitas mulheres vivem sob um regime rígido, controladas pela polícia da moralidade e, em alguns casos, sujeitas a violência e até à pena de morte. Aida Shigarian, pianista e ativista iraniana, vive no Porto e dedica-se à defesa dos direitos das mulheres e ao combate contra o regime islâmico. A música e a intervenção social tornaram-se as principais armas da professora de piano nesta luta.
"Temos de acabar com este regime". Pianista iraniana a viver no Porto usa a música para lutar pela liberdade das mulheres
-
António José Leite
Há 1h e 38min