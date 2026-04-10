O sistema prisional português enfrenta uma pressão crescente, marcada pela sobrelotação e pela falta de recursos humanos. Com mais de 13 mil reclusos para menos de 4 mil guardas prisionais, as autoridades registam também um aumento das apreensões de telemóveis e droga. No Diário da Manhã, Frederico Morais, presidente do Sindicato do Corpo da Guarda Prisional, revela as principais reivindicações do setor.
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"Temos um sistema sobrelotado. Já não temos onde meter reclusos". Prisões portuguesas estão cada vez mais pressionadas
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