"Temos um sistema sobrelotado. Já não temos onde meter reclusos". Prisões portuguesas estão cada vez mais pressionadas

O sistema prisional português enfrenta uma pressão crescente, marcada pela sobrelotação e pela falta de recursos humanos. Com mais de 13 mil reclusos para menos de 4 mil guardas prisionais, as autoridades registam também um aumento das apreensões de telemóveis e droga. No Diário da Manhã, Frederico Morais, presidente do Sindicato do Corpo da Guarda Prisional, revela as principais reivindicações do setor.