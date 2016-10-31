O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou a ordem que altera o nome do Departamento de Defesa para Departamento de Guerra. A mudança, que já implicou a atualização da sinalética no Pentágono e do site oficial, vai custar milhões de dólares, mas, segundo Trump, era necessária como sinal de força face ao contexto global.
"Tendo em conta a situação atual do mundo", Trump renomeia Departamento de Defesa para Departamento de Guerra
Inês Tavares Gonçalves
Há 1h e 2min