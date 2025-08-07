VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Tenha atenção às poeiras do Norte de África: isto é o que deve e não deve fazer

As poeiras do Norte de África voltam esta quinta-feira a afetar a qualidade do ar em Portugal. A Direção-Geral da Saúde alerta para os efeitos das poeiras em suspensão e recomenda que sejam evitados esforços prolongados e atividade física ao ar livre.
 

Há 58 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Incendiou camião-palco durante atuação de banda na Guarda depois de expulso da festa. Três pessoas tiveram de ser hospitalizadas

Há 2h e 32min
1
07:00

Mãos transpiradas, suor em excesso nas axilas, pés molhados. Como reduzir os efeitos da hiperidrose?

Hoje às 09:25
2

Ozempic e outros. Prescrição de injetáveis e sensores para diabetes restrita a quatro especialidades

Hoje às 10:54
3
02:09

Tiroteio no Palácio do Gelo: atirador foi ao acampamento buscar a pistola de propósito

Ontem às 14:29
4
01:34

Microsoft divulga lista de empresas mais afetadas pela IA. Spoiler alert: construtores civis podem respirar fundo

Ontem às 22:52
5

Incêndios. Portugal fica em situação de alerta até 13 de agosto

Há 21 min
6

Jovem de 17 anos morre em despiste de motociclo em Alenquer

Ontem às 07:06
7
02:19

Plantel do FC Porto marca presença no último adeus a Jorge Costa

Hoje às 10:13
8

Tentou matar vizinho com bloco de cimento de 16 quilos

Há 3h e 19min
9
02:02

Depois do “olá pai” e do “olá mãe”, é a vez do “olá estamos a contratar”

Ontem às 22:37
10
00:48

Sérgio Conceição emocionado na despedida a Jorge Costa

Hoje às 11:34
11

Jorge Costa: equipa do FC Porto, Villas-Boas, Conceição e muitos antigos craques no adeus

Há 3h e 16min
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

01:45

FC Porto esteve em peso na despedida a Jorge Costa

Há 1h e 6min
02:02

Altice dispensa mil trabalhadores. Vão ser substituídos por Inteligência Artificial

Há 58 min

Incendiou camião-palco durante atuação de banda na Guarda depois de expulso da festa. Três pessoas tiveram de ser hospitalizadas

Há 2h e 32min

Ozempic e outros. Prescrição de injetáveis e sensores para diabetes restrita a cinco especialidades

Hoje às 10:54
02:02

Depois do “olá pai” e do “olá mãe”, é a vez do “olá estamos a contratar”

Ontem às 22:37
07:00

Mãos transpiradas, suor em excesso nas axilas, pés molhados. Como reduzir os efeitos da hiperidrose?

Hoje às 09:25
02:23

Tudo a postos para a abertura da maior feira da Península Ibérica

Há 1h e 5min

Tonelada e meia de cocaína escondida em contentores com peles de animais

Ontem às 13:04
06:07

Picadas de inseto? Se sofre com este mal no verão, perceba os sinais da Doença de Lyme

Ontem às 11:32
01:20

Um quarto dos incêndios em Portugal são fogo posto

Há 59 min
01:25

Tenha atenção às poeiras do Norte de África: isto é o que deve e não deve fazer

Há 58 min
02:08

Tuk-tuks em contramão nos bairros de Lisboa para fugir à polícia

Há 1h e 2min