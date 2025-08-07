As poeiras do Norte de África voltam esta quinta-feira a afetar a qualidade do ar em Portugal. A Direção-Geral da Saúde alerta para os efeitos das poeiras em suspensão e recomenda que sejam evitados esforços prolongados e atividade física ao ar livre.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Tenha atenção às poeiras do Norte de África: isto é o que deve e não deve fazer
As poeiras do Norte de África voltam esta quinta-feira a afetar a qualidade do ar em Portugal. A Direção-Geral da Saúde alerta para os efeitos das poeiras em suspensão e recomenda que sejam evitados esforços prolongados e atividade física ao ar livre.
Há 58 min