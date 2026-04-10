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"Tenho medo da guerra". Sondagens apontam derrota de Orbán nas eleições decisivas da Hungria

As eleições de domingo na Hungria são vistas como as mais importantes do ano na Europa. As sondagens mais recentes colocam Péter Magyar na liderança e indicam que o opositor de Viktor Orbán poderá alcançar uma maioria de dois terços, suficiente para avançar com reformas prometidas, centradas no combate à corrupção. Já o atual primeiro‑ministro aposta numa campanha marcada pelo tema da guerra na Ucrânia, apresentando o voto como uma escolha entre paz e conflito

  • Helena Lins
    Helena Lins
Há 1h e 14min
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