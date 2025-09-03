VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

"Tenho provas de tudo": Sócrates confronta acusações e nega jantar com Ricardo Salgado

O julgamento de José Sócrates prossegue no Campus da Justiça, em Lisboa. O ex-primeiro-ministro negou qualquer encontro ou contacto com Ricardo Salgado em 2014, afirmando não ter sequer o número do então presidente do BES. Visivelmente exaltado, Sócrates voltou a criticar duramente o Ministério Público e os jornalistas, garantindo ter provas contra o que chama de “inverdades” das acusações.

Há 37 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

04:26

As imagens dos destroços da fachada do prédio que caiu na Graça, em Lisboa

Hoje às 09:44
1

Suspeitos de assaltarem casa em Cascais apanhados por sargento à civil na Moita

Hoje às 08:31
2

Português entre os mortos do acidente mais mortal em 36 anos no Luxemburgo

Há 3h e 35min
3
01:52

Encerramento de fábrica de calçado deixa mais de 80 funcionários no desemprego

Ontem às 23:07
4

Se tem até 35 anos, vai ter de escolher entre IRS Jovem ou reembolso das propinas

Ontem às 18:25
5
02:20

Sofia Aparício responde na TVI ao governo de Israel

1 set, 21:55
6
04:20

Mais de 50 casos com armas nas escolas portuguesas. PSP quer "tornar o ambiente escolar mais seguro"

Hoje às 09:08
7
15:03

Turismo com cancelamentos maciços em regiões afetadas pelos fogos

1 set, 21:58
8
11:37

Aos 10 anos, Leonor enfrentou a leucemia… e a reação cruel dos colegas

Há 2h e 15min
9

Pelo menos 10 desalojados em Lisboa após queda da fachada de prédio antigo

Hoje às 06:58
10

Vai viajar? Nova greve no ‘handling’ dos aeroportos começa esta quarta-feira e prolonga-se até janeiro

Hoje às 07:27
11
00:33

Boa Notícia: astronauta filma rara aurora vermelha a partir do espaço

Ontem às 23:11
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

02:14

Desabamento de prédio em Lisboa deixa várias pessoas desalojadas

Há 37 min
01:06

Sargento da GNR fora de serviço detém três assaltantes na Moita

Há 25 min
01:47

Falta de vagas no privado está a atrasar diagnósticos de cancro em cinco distritos

Há 24 min
01:06

Bónus extraordinário nas pensões chega já na segunda-feira

Há 37 min

Vai viajar? Nova greve no ‘handling’ dos aeroportos começa esta quarta-feira e prolonga-se até janeiro

Hoje às 07:27
06:02

Material escolar. O que é ou não dedutível no IRS?

Ontem às 09:13
01:29

Afogamentos em 2025 já ultrapassam anos anteriores. Maioria aconteceu fora de zonas vigiadas

Há 25 min
02:13

Família do bebé que morreu na unidade de saúde de Idanha-a-Nova alega que foi recusado o atendimento por estar perto da hora de encerramento

Ontem às 13:22
02:14

"Tenho provas de tudo": Sócrates confronta acusações e nega jantar com Ricardo Salgado

Há 37 min
01:25

Arrendar casa está cada vez mais caro. Viana do Castelo lidera aumentos

Há 37 min