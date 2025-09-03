"Tenho provas de tudo": Sócrates confronta acusações e nega jantar com Ricardo Salgado

O julgamento de José Sócrates prossegue no Campus da Justiça, em Lisboa. O ex-primeiro-ministro negou qualquer encontro ou contacto com Ricardo Salgado em 2014, afirmando não ter sequer o número do então presidente do BES. Visivelmente exaltado, Sócrates voltou a criticar duramente o Ministério Público e os jornalistas, garantindo ter provas contra o que chama de “inverdades” das acusações.