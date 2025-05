Tensão na Alemanha: extrema-direita reage com fúria a decisão histórica

O líderes do partido de extrema-direita da Alemanha AFD anunciaram medidas legais a serem tomadas contra os serviços secretos, depois da instituição ter anunciado que a AFD tinha sido designada como "organização extremista." A ministra federal da Administração Interna explicou os motivos da decisão sexta-feira. Nancy Faeser disse que a AFD tem adotado uma postura xenófoba e antimuçulmana, ao considerar os alemães oriundos da imigração como cidadãos de segunda classe. Nancy Faesser disse ainda que algumas das posições do partido Alternativa para a Alemanha são inconstitucionais e que contribuem para a degradação da democracia alemã. A medida é mais do que uma declaração de intenções, já que permite que os membros do partido, em particular os líderes, sejam investigados de forma mais célere, ao mesmo tempo que abre a porta a uma possível ilegalização do partido. O anúncio foi feito dias antes de Friedrich Merz assumir o posto de chanceler federal.