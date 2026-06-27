Tensões entre EUA e Irão agravam-se após ataques a petroleiros. Negociações podem estar em risco

As negociações entre os Estados Unidos e o Irão sofreram um forte revés nas últimas horas, depois de um ataque iraniano a dois petroleiros e de uma resposta norte-americana que desencadeou novas retaliações por parte de Teerão. Em causa está também a intenção iraniana de manter o controlo sobre o Estreito de Ormuz, num momento em que o entendimento entre as duas partes fica cada vez mais fragilizado.