Testemunho de dois pescadores deita por terra tese defendida até agora pelo principal suspeito da morte da grávida da Murtosa

No Tribunal de Aveiro prossegue o julgamento do alegado homicídio da grávida da Murtosa. Mónica Silva desapareceu há um ano e meio e o corpo nunca foi encontrado. Na sessão desta segunda-feira, dois pescadores contaram que viram o único suspeito com a vítima várias vezes, contrariando assim a versão mantida pelo arguido, de que não tinha um relacionamento com Mónica Silva.