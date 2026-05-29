Teve um acidente de mota. Recebeu pulseira amarela no hospital. Acabou por morrer. O Hospital foi processado

A Entidade Reguladora da Saúde aponta várias falhas ao hospital de Faro no atendimento a um homem, que morreu depois de esperar quase quatro horas para ser visto por um médico. A vítima sofreu um acidente de mota. Recebeu pulseira amarela, mas não foi assistida nos 60 minutos recomendados.

O homem, de 49 anos, deu entrada no Hospital de Faro a 28 de fevereiro de 2023 depois de sofrer um acidente de mota. Na triagem, queixou-se de dores fortes no tórax. Recebeu pulseira amarela, mas, apesar de ser considerado urgente, esteve quase quatro horas à espera até ser atendido por um médico, quando deveria ter esperado, no máximo, 60 minutos.

Enquanto aguardava, o estado de saúde agravou-se. Perante as queixas de falta de ar, foi levado para a cirurgia. Afinal, tinha uma hemorragia interna, que não foi possível controlar, e acabou por morrer.

Antes, pediu ajuda à mulher, que implorou por assistência. Perante o desfecho e a atuação dos profissionais de saúde, apresentou uma reclamação contra o hospital.