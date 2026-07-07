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Tiago Grila vai mesmo a julgamento por atropelamento e fuga. Afinal, nem carta de condução tinha

O influencer Tiago Grila vai a julgamento pelo atropelamento de uma mulher na Amadora, fuga sem prestar assistência e sem ter carta de condução. O arguido arrisca uma pena efetiva de prisão de mais de cinco anos.
 

  • Margarida Neves de Sousa
    Margarida Neves de Sousa
Há 1h e 36min
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