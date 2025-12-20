"Tinha explosões de raiva com outros alunos e, em particular, com um": novos detalhes do passado de Cláudio Neves Valente

Cláudio Neves Valente é o autor do homicídio do cientista português Nuno Loureiro e do tiroteio que, dias antes, vitimou dois estudantes na Universidade de Brown. Nascido em Portugal e com residência permanente nos Estados Unidos, o homem está agora no centro de uma investigação que procura esclarecer quem era e, sobretudo, o que motivou esta sucessão de atos violentos.