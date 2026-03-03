Tinha voo para o Dubai ou para Doha e foi cancelado? Saiba o que fazer

A escalada militar no Médio Oriente está a provocar cancelamentos e mudanças em várias ligações aéreas, deixando milhares de passageiros sem saber como agir. Afinal, estes cancelamentos por guerra contam como "circunstâncias extraordinárias"? Há direito a alimentação, hotel e transporte? E quando é que existe ou não direito a compensação financeira?
A jurista da DECO Proteste, Magda Moura Canas, explica quais são os direitos dos consumidores, os erros mais comuns e o que nunca deve fazer ao receber um SMS ou e-mail da companhia aérea.