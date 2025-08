Tiroteio no Palácio do Gelo: atirador foi ao acampamento buscar a pistola de propósito

O atirador do Palácio do Gelo, em Viseu, que em dezembro matou uma mulher, está acusado de homicídio qualificado e posse ilegal de arma. No início da desavença, o homicida não estava armado. O Ministério Público descreve que este foi ao acampamento, de propósito, buscar a pistola. Depois atirou, desenfreadamente, com intenção de matar, incluindo uma criança de cinco anos e um bebé.