Apesar do alívio previsto no preço dos combustíveis, as empresas do setor dos transportes de mercadorias continuam a enfrentar dificuldades para manter a atividade. O bloqueio no Estreito de Ormuz está a interferir nas rotas comerciais e a aumentar os custos operacionais, agravando a pressão sobre um setor já fortemente impactado pela volatilidade dos mercados energéticos.
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"Tivemos um aumento de 140 mil euros no custo do gasóleo". Transportadoras estão cada vez mais pressionadas apesar da descida dos combustíveis
- Tânia Rei
Há 44 min