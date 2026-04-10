"Tivemos um aumento de 140 mil euros no custo do gasóleo". Transportadoras estão cada vez mais pressionadas apesar da descida dos combustíveis

Apesar do alívio previsto no preço dos combustíveis, as empresas do setor dos transportes de mercadorias continuam a enfrentar dificuldades para manter a atividade. O bloqueio no Estreito de Ormuz está a interferir nas rotas comerciais e a aumentar os custos operacionais, agravando a pressão sobre um setor já fortemente impactado pela volatilidade dos mercados energéticos.