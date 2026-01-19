VÍDEO SEGUINTE
"Todos os especialistas ferroviários estão surpreendidos: é um acidente muito difícil de explicar"

Já são 39 os mortos confirmados no descarrilamento de dois comboios de alta velocidade em Espanha. Um número em atualização, uma vez que dos 152 feridos, pelo menos 24 estão em estado crítico. O Ministério dos Negócios Estrangeiros informa que não há indicação de vítimas portuguesas. A circulação entre Madrid e a Andaluzia continua interrompida.

  • Inês Tavares Gonçalves
    Inês Tavares Gonçalves
Há 2h e 2min
