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"Tornam o mundo mais assustador": máquinas de gomas com canábis chegam ao Algarve e levantam preocupações sobre o controlo de idade

As máquinas de venda automática de gomas com canábis já existem também no Algarve. Em Portimão, foi identificada uma destas máquinas numa zona turística da cidade, onde está em funcionamento há pouco tempo e tem vindo a registar um aumento de clientes. O equipamento tem chamado a atenção pelo facto de não exigir qualquer comprovativo de idade, permitindo o acesso aos produtos sem verificação de maioridade.

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    Elsa Bicho
Há 1h e 30min
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