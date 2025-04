Trabalhavam "longas" horas e "sem a devida remuneração": família foge pelo próprio pé após ser sujeita a exploração laboral

A Polícia Judiciária (PJ) do Porto deteve um homem por suspeitas de explorar uma família brasileira. As vítimas estavam a trabalhar num hotel em reconstrução, no Minho, onde eram “sujeitas a jornadas de trabalho longas, sem a devida remuneração e sem que possuíssem qualquer título de residência ou visto de trabalho que lhes permitisse trabalhar”, revela a PJ.