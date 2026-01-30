VÍDEO SEGUINTE
Tracking poll, 2.ª volta, dia 3: Ventura e Seguro aproximam-se um pouco depois do debate (mas a diferença ainda é grande)

António José Seguro recebe agora 59%, caindo pela primeira vez abaixo dos 60%, enquanto André Ventura sobe para 28%, numa lógica de intenções de voto sem distribuição de indecisos, que ainda representam 7,2% dos inquiridos. Somam-se a isso 5,8% de eleitores que tencionam votar em branco ou nulo, numa clara subida relativamente aos dois primeiros dias

Há 54 min
"Foi aterrador". Em Leiria, o vento tudo levou - até atrelados de camiões TIR

28 jan, 23:35
Leiria continua "isolada" e chuva intensa dificulta trabalho das autoridades

Ontem às 14:24
Morreu João Canijo

Há 2h e 45min
Depois do vento que levou os telhados, a chuva está a inundar as casas de Leiria

Ontem às 14:12
Seguro visitou a região de Leiria, fortemente atingida pela tempestade Kristin

Há 3h e 37min
Este é o verdadeiro impacto da depressão Kristin em Portugal

Ontem às 14:12
Estado de calamidade obriga população a colaborar com as autoridades

Ontem às 14:09
Depressão Kristin fez três mortos em Leiria

28 jan, 23:34
TVI Jornal - 29 de janeiro de 2026

Ontem às 12:58
Eurodreams: conheça a chave desta quinta-feira

Ontem às 20:13
Portugal atingido por uma supertempestade

28 jan, 23:33
"É uma sensação muito estranha estar dentro de casa e ver que o telhado está a ir embora"

Ontem às 20:13
