Tracking poll, 2.ª volta, dia 3: Ventura e Seguro aproximam-se um pouco depois do debate (mas a diferença ainda é grande)

António José Seguro recebe agora 59%, caindo pela primeira vez abaixo dos 60%, enquanto André Ventura sobe para 28%, numa lógica de intenções de voto sem distribuição de indecisos, que ainda representam 7,2% dos inquiridos. Somam-se a isso 5,8% de eleitores que tencionam votar em branco ou nulo, numa clara subida relativamente aos dois primeiros dias