Tracking poll, dia 11: penúltimo dia da sondagem diária e é assim que as coisas estão

A penúltima tracking poll antes das eleições presidenciais de domingo indica que o top 3 de candidatos em empate técnico para a liderança continua a destacar-se face aos restantes adversários. António José Seguro é o que mais cresce, fixando-se agora nos 24,2% de intenções de voto (mais 1,6 pp), André Ventura reforça o segundo lugar com uma subida para os 22,9% (mais 0,9 pp) e João Cotrim de Figueiredo mantém a terceira posição, com 21,1%, mais 0,8 pp do que na última medição.