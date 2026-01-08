VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Tracking Poll, dia 4: André Ventura ultrapassa Seguro num dia em que Gouveia e Melo volta a colar-se a Cotrim

Dados da sondagem diária mostram ainda Marques Mendes a recuperar algum terreno para Gouveia e Melo, que se aproxima de Cotrim Figueiredo. Seguro é o único dos candidatos no top 5 a registar uma queda nas intenções de voto, que já refletem o impacto da tracking poll e o início da campanha. Número de indecisos nunca foi tão baixo.

Ficha técnica

Durante 3 dias (4, 5 e 6 de janeiro de 2026) foram recolhidas diariamente pela Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, TSF e JN um mínimo de 202 a 203 entrevistas (dependendo dos acertos das quotas amostrais), de forma a garantir uma subamostra diária representativa do universo eleitoral português (não probabilístico). Foram tidos como critérios amostrais o género, três cortes etários e 20 cortes geográficos (distritos, Madeira e Açores).

O resultado do apuramento dos três últimos dias de trabalho de campo resultou numa amostra de 608 entrevistas que, para um grau de confiança de 95,5%, corresponde a uma margem de erro máxima de ±4,06%. A seleção dos entrevistados foi realizada através de geração aleatória de números de telemóvel, mantendo a proporção dos três principais operadores móveis.

Sempre que necessário, foram selecionados aleatoriamente números fixos para apoiar o cumprimento do plano amostral. As entrevistas foram recolhidas através de entrevista telefónica (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing). O estudo tem como objetivo avaliar a opinião dos eleitores portugueses sobre temas relacionados com as eleições presidenciais, nomeadamente os principais protagonistas, os momentos da campanha, bem como a intenção de voto dos vários candidatos.

Foram realizadas 1244 tentativas de contacto para alcançar 608 entrevistas efetivas, pelo que a taxa de resposta foi de 48,87%. A distribuição de indecisos é feita de forma proporcional. A direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. A ficha técnica completa, bem como todos os resultados, foram depositados junto da ERC – Entidade Reguladora da Comunicação Social, que os disponibilizará para consulta online.

Há 57 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

03:12

Esteve de baixa mais de 30 dias no ano passado? Saiba como pode ter direito a "prestações compensatórias"

6 jan, 09:30
1
02:27

Há quem queira tirar as plantas e as flores desta rua do Porto: e isso é "uma tristeza muito grande"

Hoje às 14:20
2
05:56

Há passos a seguir para se proteger do frio: "o nariz é a base" das infeções e os cotonetes "não são boa ideia"

Hoje às 09:55
3
01:52

Sem matéria-prima e com salários em atraso: Sicasal declarada insolvente, 260 trabalhadores em risco

Hoje às 13:57
4
01:46

Jovem de 19 anos que agrediu outro rapaz com duas catanas sai em liberdade

Ontem às 23:08
5

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27
6
01:56

Há novidades no IRS para quem recebe o ordenado mínimo e para pensionistas

6 jan, 13:35
7

Criança de seis anos internada com queimaduras após alerta da escola em Loures

5 jan, 14:16
8

Tracking poll, dia 4: Ventura ultrapassa Seguro e está à frente entre os cinco em empate técnico

Há 1h e 17min
9

Mais de 100 jerricans de gasolina encontrados a boiar no rio Sado serviam rede de narcotráfico

Há 1h e 48min
10
02:17

Tracking Poll, dia 4: André Ventura ultrapassa Seguro num dia em que Gouveia e Melo volta a colar-se a Cotrim

Há 57 min
11
01:54

Venezuela dá sinais de ceder às exigências de Trump

Hoje às 13:59
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Tracking poll, dia 4: Ventura ultrapassa Seguro e está à frente entre os cinco em empate técnico

Há 1h e 17min
00:58

"É injusto, com uma situação pontual, extravasarmos a ideia de que o INEM não está a funcionar"

Hoje às 13:36

Idosa morre após espera por socorro na Quinta do Conde: ambulância demorou 40 minutos - estava a 35 quilómetros

Hoje às 11:13
01:21

Vai comprar casa e não tem a certeza se tem licença de utilização? Há uma proposta para mudar a lei

Hoje às 13:56
00:59

Bombeiros avisam: "Ambulâncias não podem continuar a ficar retidas nos hospitais por falta de macas"

Hoje às 13:35
02:24

Manifestantes baleados no Parlamento: PSP abre inquérito sobre uso excessivo de força

Hoje às 13:58
02:27

Há quem queira tirar as plantas e as flores desta rua do Porto: e isso é "uma tristeza muito grande"

Hoje às 14:20
05:56

Frio, infeções e um erro comum: o que nunca deve fazer no inverno

Hoje às 09:55
01:52

Sem matéria-prima e com salários em atraso: Sicasal declarada insolvente

Hoje às 13:57

O que se sabe sobre a morte de Maycon Douglas após o desaparecimento na Nazaré

Ontem às 15:27