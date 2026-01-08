Tracking Poll, dia 4: André Ventura ultrapassa Seguro num dia em que Gouveia e Melo volta a colar-se a Cotrim

Dados da sondagem diária mostram ainda Marques Mendes a recuperar algum terreno para Gouveia e Melo, que se aproxima de Cotrim Figueiredo. Seguro é o único dos candidatos no top 5 a registar uma queda nas intenções de voto, que já refletem o impacto da tracking poll e o início da campanha. Número de indecisos nunca foi tão baixo.

Ficha técnica

Durante 3 dias (4, 5 e 6 de janeiro de 2026) foram recolhidas diariamente pela Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, TSF e JN um mínimo de 202 a 203 entrevistas (dependendo dos acertos das quotas amostrais), de forma a garantir uma subamostra diária representativa do universo eleitoral português (não probabilístico). Foram tidos como critérios amostrais o género, três cortes etários e 20 cortes geográficos (distritos, Madeira e Açores).

O resultado do apuramento dos três últimos dias de trabalho de campo resultou numa amostra de 608 entrevistas que, para um grau de confiança de 95,5%, corresponde a uma margem de erro máxima de ±4,06%. A seleção dos entrevistados foi realizada através de geração aleatória de números de telemóvel, mantendo a proporção dos três principais operadores móveis.

Sempre que necessário, foram selecionados aleatoriamente números fixos para apoiar o cumprimento do plano amostral. As entrevistas foram recolhidas através de entrevista telefónica (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing). O estudo tem como objetivo avaliar a opinião dos eleitores portugueses sobre temas relacionados com as eleições presidenciais, nomeadamente os principais protagonistas, os momentos da campanha, bem como a intenção de voto dos vários candidatos.

Foram realizadas 1244 tentativas de contacto para alcançar 608 entrevistas efetivas, pelo que a taxa de resposta foi de 48,87%. A distribuição de indecisos é feita de forma proporcional. A direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. A ficha técnica completa, bem como todos os resultados, foram depositados junto da ERC – Entidade Reguladora da Comunicação Social, que os disponibilizará para consulta online.