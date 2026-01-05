VÍDEO SEGUINTE
Tracking Poll TVI/CNN: grande empate a cinco liderado por Seguro e Gouveia e Melo. Mendes cai para trás de Cotrim

No arranque da campanha eleitoral para as Eleições Presidenciais de 18 de janeiro, há empate técnico entre cinco candidatos, mas é António José Seguro quem parte em vantagem, segundo a tracking poll feita pela Pitagórica para a CNN Portugal, TVI, JN e TSF. O candidato apoiado pelo PS reúne 19,3% das intenções de voto após distribuídos os indecisos, mas a margem para o segundo lugar é ínfima. 

Com 19,2% das intenções de voto, Henrique Gouveia e Melo aparece em segundo lugar, numa subida acentuada face à última sondagem da Pitagórica, que dava ao antigo coordenador da task-force de vacinação contra a covid-19 15% das intenções de voto, tal como o quarto lugar. É, de resto, a maior subida face ao último estudo de opinião (cresce 4,2 pp).No entanto, a subida não chega para que o almirante recupere os níveis de apoio que a sua candidatura tinha em outubro: 27,7%.

Ficha técnica

Durante 3 dias (2, 3 e 4 de janeiro de 2026) foram recolhidas diariamente pela Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, TSF e JN um mínimo de 202 a 203 entrevistas (dependendo dos acertos das quotas amostrais), de forma a garantir uma subamostra diária representativa do universo eleitoral português (não probabilístico). Foram tidos como critérios amostrais o género, três cortes etários e 20 cortes geográficos (distritos, Madeira e Açores).

O resultado do apuramento dos três últimos dias de trabalho de campo resultou numa amostra de 608 entrevistas que, para um grau de confiança de 95,5%, corresponde a uma margem de erro máxima de ±4,06%. A seleção dos entrevistados foi realizada através de geração aleatória de números de telemóvel, mantendo a proporção dos três principais operadores móveis.

Sempre que necessário, foram selecionados aleatoriamente números fixos para apoiar o cumprimento do plano amostral. As entrevistas foram recolhidas através de entrevista telefónica (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing). O estudo tem como objetivo avaliar a opinião dos eleitores portugueses sobre temas relacionados com as eleições presidenciais, nomeadamente os principais protagonistas, os momentos da campanha, bem como a intenção de voto dos vários candidatos.

Foram realizadas 1244 tentativas de contacto para alcançar 608 entrevistas efetivas, pelo que a taxa de resposta foi de 48,87%. A distribuição de indecisos é feita de forma proporcional. A direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. A ficha técnica completa, bem como todos os resultados, foram depositados junto da ERC – Entidade Reguladora da Comunicação Social, que os disponibilizará para consulta online.

Há 35 min
