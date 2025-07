Portugal está em choque com a morte de Diogo Jota e do irmão, André Silva, também jogador de futebol, vítimas de um trágico acidente de viação em Espanha, por volta das 00:00. O mundo desportivo reage com consternação à perda de um dos maiores talentos da sua geração. As cerimónias fúnebres começam na sexta-feira.