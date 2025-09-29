Três grandes falhas do INEM apontadas em relatório da IGF: saiba quais

Depois da IGAS, agora é a Inspeção-Geral das Finanças que aponta várias irregularidades à gestão do INEM. Numa auditoria feita a pedido do Governo, a IGF detetou que, nos últimos quatro anos, a emergência médica não funcionou em pelo menos 27 mil situações porque as viaturas estavam inoperacionais.Os inspetores encontraram ainda mais de 75 mil pagamentos aos bombeiros e à Cruz Vermelha por validar