Três meses depois, “Trump must go now”

Talvez pareça que foi há um ano, tal é a sucessão de episódios, de surpresas e de inquietação. Contudo, só passaram três meses desde que Donald Trump tomou posse como presidente dos Estados Unidos. As últimas sondagens dão uma quebra na popularidade, com os norte-americanos mais pessimistas. Este fim-de-semana, houve 400 protestos em muitas cidades norte-americanas, com o lema: “larga o poder”.