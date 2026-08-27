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Tribunal ainda não decidiu guarda da menina de quatro anos que viu o irmão matar a mãe

O Tribunal de Cascais decidiu adiar a decisão sobre a guarda da criança que assistiu à morte da mãe em Algés. A justiça portuguesa quer ouvir o pai, que está em prisão preventiva por violência doméstica. Até setembro, a menina permanece aos cuidados de uma amiga da mãe. A família regressa desolada ao Brasil, desiludida com o Estado português e teme uma nova falha na proteção da criança.

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