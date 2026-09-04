Tribunal anulou uso de bens de Xuxas pela PJ, mas polícia mantém sofás, televisões e equipamentos de ginásio

Um despacho judicial de 2022 considerou sem efeito a decisão de Luís Neves que atribuiu utilidade operacional a dezenas de bens arrestados a Rúben Oliveira. A PJ confirma que continua a utilizá-los em várias unidades, mas diz não saber se chegou a ser informada da decisão do tribunal. A defesa de Xuxas vai pedir uma auditoria para apurar onde estão os bens e para que fins estão a ser usados.