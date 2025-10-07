VÍDEO SEGUINTE
Tribunal proíbe Trump de enviar militares para Portland

O envio de tropas para cidades democratas está a abrir uma batalha judicial nos Estados Unidos com os juízes federais e processarem a Casa Branca por destacar militares para cidades como Chicago.

Uma juíza federal impediu a administração Trump de destacar militares da Califórnia e do Texas para Portland

Entretanto, soube-se também que o estado do Illinois vai processar a Casa Branca pelo envio de soldados da guarda federal para Chicago.

O resumo desta batalha judicial foi feito pela CNN Internacional.

