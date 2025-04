Troca de acusações sobre urgências fechadas: afinal, que diretor do SNS tem razão?

O antigo diretor-executivo do SNS diz que o número de urgências fechadas este ano é duas vezes maior do que no ano passado. Junta que a situação nesta Páscoa é preocupante. Já o atual responsável pela gestão do Serviço Nacional de Saúde diz exatamente o contrário, que a situação está melhor. Quem tem razão? Se olharmos para os números, de facto este ano há o dobro dos serviços fechados.