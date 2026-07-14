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Trouxe a primeira medalha de ouro para Portugal em 1984. Carlos Lopes presente em evento com atletas antes dos jogos em Los Angeles

A dois anos dos próximos jogos olímpicos, os comités olímpico e paralímpico reuniram centenas de atletas do passado e do presente para dar o pontapé de saída para o evento de Los Angeles. O Presidente da República marcou presença numa cerimónia que recordou a primeira medalha de ouro conquistada por Portugal na maratona corrida por Carlos Lopes.

Há 1h e 1min
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