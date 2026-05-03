O presidente dos Estados Unidos deu praticamente como certo que não irá aceitar a mais recente proposta de paz do Irão, considerando que o país ainda não pagou um preço suficientemente alto pelo que fez à comunidade internacional. Donald Trump avisou ainda que a redução das forças militares norte-americanas na Alemanha poderá ser muito superior aos cinco mil militares já anunciados.
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Trump admite rejeitar a proposta de paz do Irão e retomar as hostilidades se o país "se portar mal"
Há 1h e 7min