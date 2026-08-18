Donald Trump voltou a destratar jornalistas na Casa Branca. O insulto serviu para não responder às perguntas, que neste caso eram sobre a redução da ajuda militar à Coreia do Sul. A decisão apanhou de surpresa toda a gente, a começar pelo governo sul-coreano, depois de dizer que tem uma boa relação com o presidente da Coreia do Norte.
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Trump aproxima-se de Kim Jong-un e reduz apoio militar à Coreia do Sul: "Eu compreendo-o, ele compreende-me"
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Hugo Capela
Há 43 min