Trump diz que cessar-fogo com o Irão já está assinado digitalmente

O presidente dos Estados Unidos afirmou que o acordo de cessar-fogo com o Irão já está assinado, apesar de os representantes dos dois países só terem encontro marcado para sexta-feira, em Genebra, para formalizar o entendimento.

Donald Trump considera que o acordo está praticamente concluído, alegando que foi assinado digitalmente pelas partes envolvidas. A reunião na Suíça servirá, segundo o presidente norte-americano, para oficializar os termos do cessar-fogo e iniciar a fase de implementação do acordo.