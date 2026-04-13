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Trump mantém braço de ferro com o Irão e atira-se a Leão XIV: "Não queremos que um Papa diga que o crime é aceitável"

O braço de ferro de Donald Trump com o Irão não tem fim à vista. Esta segunda-feira, entra em vigor o bloqueio norte-americano aos portos do Irão e a Marinha tem ordens para não deixar passar navios que paguem taxas no Estreito de Ormuz, como exige a Guarda Revolucionária do Irão. Ao mesmo tempo, Trump compra uma guerra com uma figura improvável

  • Victor Moura-Pinto
    Victor Moura-Pinto
Há 48 min
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